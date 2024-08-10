МЧС сообщило об эвакуации 76 тысяч человек из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек, сообщил журналистам официальный представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.





Развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в них проживают более 4400 граждан. 26 пунктов расположены в самой Курской области, ПВР также работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.





До этого мэр Курска Игорь Куцак заявил, что администрации округов Курской области приняли более 16 тысяч заявлений от жителей, вынужденно покинувших приграничные районы из-за атаки ВСУ.