МЧС сообщило об эвакуации 76 тысяч человек из приграничных районов Курской области

Из приграничных районов Курской области эвакуировано более 76 тысяч человек, сообщил журналистам официальный представитель МЧС в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров.
Развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в них проживают более 4400 граждан. 26 пунктов расположены в самой Курской области, ПВР также работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
До этого мэр Курска Игорь Куцак заявил, что администрации округов Курской области приняли более 16 тысяч заявлений от жителей, вынужденно покинувших приграничные районы из-за атаки ВСУ.
В приграничных районах Курской области с 6 августа идут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины. ВСУ вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России, за это время противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.
8 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом Владимиром Путиным предложил выплатить единоразово по 10 тысяч рублей жителям, покинувшим дома из-за атаки ВСУ. Глава государства поддержал идею. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 миллиарда рублей на поддержку жителей Курской области, потерявших жилье.