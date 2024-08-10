Перед машиной губернатора Белгородской области взорвался украинский дрон, ранены два человека

Украинский беспилотник атаковал машину, ехавшую перед автомобилем губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.





Инцидент произошел на дороге в Грайворонском городском округе. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Их доставили в больницу.





Дроны также атаковали автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и поселке Политотдельский Белгородского района. Обе машины повреждены, о наличии пострадавших Гладков не уточнил. В Коновалово также осколками посечен рядом стоящий молоковоз.