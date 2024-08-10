Новости
Новости 18+
St
Перед машиной губернатора Белгородской области взорвался украинский дрон, ранены два человека
18+
Инцидент произошел в Грайворонском городском округе undefined
Новости

Перед машиной губернатора Белгородской области взорвался украинский дрон, ранены два человека

Инцидент произошел в Грайворонском городском округе

Украинский беспилотник атаковал машину, ехавшую перед автомобилем губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, об этом сообщил сам глава региона в своем Telegram-канале.


Инцидент произошел на дороге в Грайворонском городском округе. Ранены две женщины: у одной черепно-мозговая травма и осколочное ранение плеча, у второй — осколочные ранения спины. Их доставили в больницу.


Дроны также атаковали автомобили в селе Коновалово Волоконовского района и поселке Политотдельский Белгородского района. Обе машины повреждены, о наличии пострадавших Гладков не уточнил. В Коновалово также осколками посечен рядом стоящий молоковоз.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

ВСУ регулярно атакуют Белгородскую область, в том числе беспилотниками. С 6 августа также продолжаются бои в Курской области. Там подразделения противника вошли в Суджанский и Кореневский районы на границе с Сумской областью Украины. По данным Минобороны России, за несколько дней противник потерял до 1120 военных и 140 единиц бронетехники.

МЧС сообщило об эвакуации 76 тысяч человек из приграничных районов Курской области

Развернуто 60 ПВР, в них проживают более 4400 граждан 10 августа 2024
Dailystorm - МЧС сообщило об эвакуации 76 тысяч человек из приграничных районов Курской области
#украина #белгородская область #гладков #рф
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...