В Курске сбитая украинская ракета упала на девятиэтажку, пострадали 13 человек

Над Курском сбили украинскую ракету, ее обломки упали на многоэтажный дом. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Обломки попали в девятиэтажный дом в Железнодорожном округе, уточнил мэр Курска Игорь Куцак. В здании возник пожар, также загорелись несколько автомобилей. Возгорание ликвидировано, заявили в областном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что в доме выбиты окна, повреждены балконы, но несущие конструкции не повреждены.
Всего над Курской областью за ночь сбиты четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников, сообщило Минобороны России. Над Воронежской областью сбито 16 дронов, над Белгородской — три, над Орловской и Брянской — по одному.
В Воронеже в результате падения осколков БПЛА повреждены несколько частных домов, административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, транспортные средства, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет. Около 100 жителей остались без электричества.