В Курске сбитая украинская ракета упала на девятиэтажку, пострадали 13 человек

Над Курском сбили украинскую ракету, ее обломки упали на многоэтажный дом. Пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.





Обломки попали в девятиэтажный дом в Железнодорожном округе, уточнил мэр Курска Игорь Куцак. В здании возник пожар, также загорелись несколько автомобилей. Возгорание ликвидировано, заявили в областном управлении МЧС. В ведомстве добавили, что в доме выбиты окна, повреждены балконы, но несущие конструкции не повреждены.





Всего над Курской областью за ночь сбиты четыре украинские тактические ракеты «Точка-У» и 14 беспилотников, сообщило Минобороны России. Над Воронежской областью сбито 16 дронов, над Белгородской — три, над Орловской и Брянской — по одному.