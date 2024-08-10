Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Танковые подразделения Вооруженных сил России прибыли в приграничный район Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позиции.





Министерство также разместило кадры уничтожения американской бронемашины MaxxPro в курском приграничье. Удар по боевой технике нанесен FPV-дроном.





Накануне, 9 августа, Минобороны заявило о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. В составе колонн были реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ.