Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Танковые подразделения Вооруженных сил России прибыли в приграничный район Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позиции.
Министерство также разместило кадры уничтожения американской бронемашины MaxxPro в курском приграничье. Удар по боевой технике нанесен FPV-дроном.
Накануне, 9 августа, Минобороны заявило о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. В составе колонн были реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ.
Утром 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины зашли на территорию Курской области, в приграничных районах продолжаются бои. Минобороны заявляло, что российские военные не допустили продвижения сил противника вглубь региона. В Курской области действует режим ЧС федерального характера.