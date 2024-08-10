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Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ
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Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позиции undefined
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Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область для уничтожения бронегрупп ВСУ

Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позиции

Танковые подразделения Вооруженных сил России прибыли в приграничный район Курской области для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Ведомство опубликовало кадры, как войска занимают огневые позиции.


Министерство также разместило кадры уничтожения американской бронемашины MaxxPro в курском приграничье. Удар по боевой технике нанесен FPV-дроном. 


Накануне, 9 августа, Минобороны заявило о переброске военной техники в Суджанский район Курской области. В составе колонн были реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и КамАЗ.

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Утром 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины зашли на территорию Курской области, в приграничных районах продолжаются бои. Минобороны заявляло, что российские военные не допустили продвижения сил противника вглубь региона. В Курской области действует режим ЧС федерального характера.

В Курскую область отправилась тяжелая военная техника

В регион переброшены РСЗО, артиллерия, танки, автотехника, сообщили в Минобороны 9 августа 2024
Dailystorm - В Курскую область отправилась тяжелая военная техника
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