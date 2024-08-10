Главу Сергиева Посада задержали за взятки от руководителя МФЦ на 15 миллионов рублей

Правоохранители задержали главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ по подозрению в коррупции, сообщает подмосковный главк Следственного комитета России. По версии следствия, глава города с января 2019-го по июль 2024 года получил от руководителя многофункционального центра за «общее покровительство и попустительство по службе» взятки на 15 миллионов рублей.





За это же время руководитель многофункционального центра фиктивно устроила на работу в МФЦ «не менее пяти номинальных сотрудников». Они ничем не занимались, зарплату получала сама руководитель центра. «Сотрудникам» начислили зарплату на 15 миллионов рублей, сказано в сообщении.





Акулова подозревают в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК, до 15 лет колонии), руководителя МФЦ — в даче взяток в особо крупном размере (часть 5 статьи 291, такое же наказание) и особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159, до 10 лет лишения свободы). Женщину арестовали, следствие также ходатайствует перед Тверским районным судом Москвы об избрании Акулову такой же меры пресечения.