Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией⁠

Военно-воздушные силы и войска ПВО Белоруссии сбили несколько украинских воздушных целей в небе над республикой, заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании в Шкловском районе Могилевской области.





Инцидент произошел вечером 9 августа. В 18:10 войска привели в состояние готовности №1 из-за того, что ВСУ нарушили воздушное пространство около Костюковичского района на востоке Белоруссии. Реактивные системы залпового тоже приводили в повышенную боевую готовность. Самолеты и вертолет вылетели на перехват примерно десятка целей. Их сбили в 19:04 на высоте 1,5 и дальности 6,5 километра.





С ночи идет поиск уничтоженных объектов — предположительно, это ударные беспилотники. Часть целей передали российским военным, поскольку у Москвы и Минска единая система ПВО. ВС РФ уничтожили цели под Ярославлем. Российское Минобороны сообщало о ночном перехвате шести украинских БПЛА над Ярославской областью.