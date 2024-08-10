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В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины
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Этот режим подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, проверку документов и контроль телефонных разговоров undefined
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В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

Этот режим подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, проверку документов и контроль телефонных разговоров

Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников ввел с 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях режим контртеррористической операции. Такие меры приняты «в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника», сообщает НАК.


В комитете отметили, что Украина «предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в некоторых российских регионах. В результате атаки ВСУ в Курской области есть жертвы среди мирных жителей, разрушены дома и другие гражданские объекты, сказано в сообщении.


Режим контртеррористической операции подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, временное отселение граждан, ограничение движения транспорта, проверку документов и контроль телефонных переговоров. Власти могут вводить как весь комплекс мер, так и некоторые из них.

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Утром 6 августа подразделения Вооруженных сил Украины зашли на территорию Курской области, в приграничных районах продолжаются бои. Минобороны заявляло, что российские военные не допустили продвижения сил противника вглубь региона. В Курской области действует режим ЧС федерального характера.

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