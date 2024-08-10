В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции из-за угрозы со стороны Украины

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников ввел с 9 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях режим контртеррористической операции. Такие меры приняты «в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения угроз совершения террористических актов диверсионно-разведывательными формированиями противника», сообщает НАК.





В комитете отметили, что Украина «предприняла беспрецедентную попытку дестабилизации обстановки» в некоторых российских регионах. В результате атаки ВСУ в Курской области есть жертвы среди мирных жителей, разрушены дома и другие гражданские объекты, сказано в сообщении.





Режим контртеррористической операции подразумевает в том числе усиление охраны общественного порядка, временное отселение граждан, ограничение движения транспорта, проверку документов и контроль телефонных переговоров. Власти могут вводить как весь комплекс мер, так и некоторые из них.