Переброска тяжелой техники, бои и эвакуация. Что сейчас происходит в Курской области

По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, оперативная обстановка остается сложной. Он подчеркнул: власти примут дополнительные меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны. Смирнов также сообщил, что над регионом сбито семь украинских ракет.





Глава администрации города Курчатова (где расположена Курская АЭС) Игорь Корпунков рассказал, что ситуация сейчас напряженная, «в нескольких десятках километров» от города «идут боевые действия». Он заверил, что все службы и предприятия работают штатно, и призвал население не поддаваться панике.





Жители Льгова и Рыльска — городов, неподалеку от которых находится Курская АЭС, — рассказали Daily Storm, что обстановка около их домов на данный момент спокойная, но они опасаются прихода мародеров.





Из районов, ситуация в которых наиболее сложная, эвакуируют местных жителей. Так, из Суджанского района уже вывезли детей, по большей части в муниципалитете остались пожилые люди, сообщил ТАСС глава района Александр Богачев. Он подчеркнул, что работа по эвакуации населения идет во время затишья.





Минобороны регулярно отчитывается о потерях противника. По информации на утро 9 августа, за время боевых действий на Курском направлении потери Киева составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники.





Позже в Минобороны России заявили о наращивании сил, которые ведут боевые действия против ВСУ в Суджанском районе. В составе колонн — РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», уточнили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.





В Минобороны позже сообщили, что экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После выполнения задачи российские военные благополучно вернулись на аэродром вылета, указали в Минобороны. Позже ведомство также отчиталось о поражении живой силы и военной техники ВСУ в Сумской области (граничит с Курской).





Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в интервью «Говорит Москва» заявил, что вопрос мобилизации после атаки ВСУ на Курскую область не стоит. По его словам, сейчас около 700 тысяч военных, служащих по контракту: «Я считаю, что это нормально. У нас достаточно сил, там уже есть успехи, работает наша авиация. В ближайшее время мы должны достичь всех целей», — сказал Заварзин.





В Министерстве цифрового развития России сообщили, что связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Отмечалось, что нововведения будут действовать в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах области.





По данным Минздрава РФ, с 6 по 8 августа из-за обстрелов Курской области вооруженными формированиями Украины пострадали 66 человек, в том числе девять детей. В медицинских учреждениях региона, по информации на вечер 8 августа, находились 38 человек, в том числе пятеро детей.