Африка поставила «диагноз» Киеву: почему Мали и Нигер разорвали отношения с Украиной и при чем тут ЧВК «Вагнер»

29 июля российская частная военная компания через Telegram-канал подтвердила гибель своих бойцов. В ЧВК уточнили, что в бою с повстанцами из Координационного движения «Азавад» и террористической группировки «Аль-Каида в Сахеле»* погиб в том числе командир 13-го штурмового отряда Сергей Шевченко (позывной Пруд).





В ходе боев в конце июля на севере Мали погибли 84 бойца ЧВК «Вагнер» и 47 солдат правительственных войск, писал Bloomberg со ссылкой на заявление повстанческого движения «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития».





Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что сепаратисты в Мали получили «необходимую и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию» против российских штурмовиков. Он пообещал «продолжение».





Kyiv Post опубликовал фото малийских повстанцев, позирующих с флагом Украины. Издание назвало это возможным свидетельством поддержки туарегов со стороны Киева. Телеканал RT обратил внимание, что на опубликованном Kyiv Post фото есть люди, которые также фигурируют в ролике, появившемся 10 июля, примерно за две недели до нападения на бойцов ЧВК.





Французская газета Le Monde сообщала со ссылкой на источники, что Украина обучала участников движения повстанцев «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития». Киев предоставлял им стратегическую информацию и учил использовать беспилотники. Туареги ездили для обучения на Украину.





Реакция стран Африки





4 августа правительство Мали, управляемое военными, объявило о немедленном разрыве дипломатических отношений с Украиной в связи с тем, что ее действия «нарушают суверенитет Мали, выходят за рамки иностранного вмешательства, которое само по себе уже достойно осуждения, и представляют собой явную агрессию против Мали и поддержку международного терроризма». Представитель правительства республики Абдулайе Майга отметил, что Юсов «признал причастность Украины к трусливому, вероломному и варварскому нападению вооруженных террористических групп, которое привело к гибели сотрудников малийских сил обороны и безопасности».





Майга подчеркнул, что «переходное правительство Мали полностью разделяет диагноз, который поставила РФ, на протяжении многих лет предупреждая о неонацистской и злодейской природе украинских властей, которые сегодня действуют в союзе с международными террористами и далеки от стремлений к миру и стабильности для украинского народа». Он добавил, что в конфликте Москвы и Киева Бамако соблюдает нейтралитет.





Правительство также упомянуло пост посла Украины в Сенегале, Гвинее-Бисау, Кот-д'Ивуаре и Либерии Юрия Пивоварова в Facebook**, на видео он высказывает «недвусмысленную и безоговорочную поддержку» атаке в Мали. Из-за этой публикации МИД Сенегала вызывал главу украинской дипмиссии. В ведомстве указывали, что придерживаются нейтралитета в российско-украинском конфликте, поэтому Дакар не может потерпеть «хоть какой-то попытки перенести на его территорию пропагандистский дискурс» относительно боевых действий.





Наряду с разрывом дипотношений с Украиной правительство Мали также намерено обратиться в суд в связи с заявлениями Юсова и Пивоварова, принять меры, чтобы предотвратить дестабилизацию в республике, которая может исходить, в частности, от украинских посольств в регионе и террористов, замаскированных под дипломатов. Помимо этого, Бамако обратится к международным организациям и другим странам, чтобы сообщить, что Киев «открыто и публично поддерживает терроризм» и что Мали будет воспринимать поддержку Украины как поддержку боевиков.





На следующий день МИД Украины заявил о непричастности Киева к операции против ЧВК «Вагнер» в Мали. В ведомстве выступили с утверждением, что Киев «безоговорочно соблюдает нормы международного права, незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран», и решительно осудили заявление Бамако. МИД назвал разрыв отношений «поспешным и недальновидным» решением.





6 августа о разрыве дипломатических связей с Украиной объявил и Нигер. Представитель военного переходного правительства республики Амаду Абдраман сказал, что Ниамей решил «проявить солидарность с правительством и народом Мали». Он также анонсировал обращение в Совет Безопасности ООН «с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров».





Министерство иностранных дел Буркина-Фасо (граничит с Мали, как и Нигер, и Сенегал) также призвало мировое сообщество дать оценку поддержке террористических группировок со стороны Украины.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудничество Украины с террористами не вызывает удивления, поскольку Киев сам прибегает к таким методам.





Что ЧВК «Вагнер» делает в Мали





ЧВК «Вагнер» действует в Мали несколько лет. Ее бойцы обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в этой и других африканских странах. В сентябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Мали обратились к одной из российских частных военных компаний для содействия в борьбе с терроризмом. Министр тогда сказал, что у французских военных в африканской стране «ничего не получилось и террористы там по-прежнему правят бал».





Бамако намерен укреплять отношения с Москвой. 1 августа Сергей Лавров и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп обсудили дальнейшее развитие дружественных связей между странами. РФ выразила готовность продолжать поддерживать Мали в решении социально-экономических проблем, повышении боеспособности ее армии, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов для борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами.





* «Аль-Каида в Сахеле» — организация признана террористической и запрещена в России.





﻿**Компания Meta (владеет соцсетями Facebook, Instagram и мессенджером WhatsApp) в России признана экстремистской организацией и запрещена.