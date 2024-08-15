Бойцы ВСУ в касках с символикой СС издевались над русским стариком

В Курской области недалеко от города Суджи украинские военные в касках с символикой СС сняли видео, в котором издеваются над заблудившимся 74-летним пенсионером. Видео опубликовал 15 августа военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что пожилой мужчина не проявляет агрессии к украинским военным. Он спокойно шел мимо. Один из бойцов остановил его со словами: «Русский Иван, как жизнь?» Пенсионер начал с ними беседу и пожаловался, что уже несколько дней не может найти дорогу домой. И в ответ получил порцию оскорблений и ругательств.
В разговоре с пожилым мужчиной украинские военные подражали немецкой речи из советских фильмов про фашистов, используя фразы «русский Иван», «пей шнапс», «шнапс — гуд», «руссише швайне!» и другие.
Ролик был снят недалеко от города Суджи, на перекрестке улиц Ломоносова и дороги Рыльск — Коренево — Суджа, выяснил Daily Storm. Согласно информации портала Lostarmour, район, где было записано видео, на данный момент оккупирован Вооруженными силами Украины.
Ролик сняли 11 августа, сообщает Mash. По информации канала, пенсионер на видео — житель села Заолешенка Александр Гусаров. Его родные ищут его уже девять дней. Последний раз с ним созванивались 6-го числа, через соседей.
Одного из украинских военнослужащих, издевавшихся над стариком, зовут Василий Данилюк, ему 38 лет, он уроженец Ивано-Франковской области. Он жил в городе Городенка. До вступления в ряды ВСУ занимался строительством, выяснил Telegram-канал SHOT.
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