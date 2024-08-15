Бойцы ВСУ в касках с символикой СС издевались над русским стариком

На кадрах видно, что пожилой мужчина не проявляет агрессии к украинским военным. Он спокойно шел мимо. Один из бойцов остановил его со словами: «Русский Иван, как жизнь?» Пенсионер начал с ними беседу и пожаловался, что уже несколько дней не может найти дорогу домой. И в ответ получил порцию оскорблений и ругательств.