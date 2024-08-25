«Тьма опускается на свободный мир»: как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан основатель Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Об этом сообщили французские СМИ. Задержание уже вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие.





По данным телеканала TF1, у жандармов был ордер на обыск на основании предварительного расследования. Запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.





Известно, что 39-летнего бизнесмена сопровождали его телохранитель и некая женщина. Во Францию бизнесмен прилетел на частном джете из Азербайджана. У Дурова есть французское гражданство, которое он получил еще в 2021 году.





Телеканал также сообщил, что силовики считают: отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram (шифрование сообщений, возможность регистрации с временного номера, криптовалюты внутри приложения и прочее), делают Дурова соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве.





Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении поместили Дурова под стражу. Он предстанет перед судом как гражданин Франции. Также ему могут предъявить обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, детский криминальный контент.





Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снизилась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.





Реакция в мире





Задержание Дурова одним из первых прокомментировал американский журналист Такер Карлсон. Он назвал это «живым предупреждением любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб».





«Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал Карлсон в соцсети.





Он отметил, что миллиардера задержали не в России, которую он покинул из-за конфликта с властями, а в западной стране.





В апреле Дуров дал интервью Карлсону. Тогда основатель Telegram рассказал в том числе о «чрезмерном внимании» ФБР и других американских спецслужб к Telegram. Агенты в сфере кибербезопасности пытались тайно нанять сотрудника мессенджера, что позволило бы следить за пользователями, отмечал бизнесмен. Из-за этого Дуров посчитал, что США — не лучшая среда для развития Telegram.





Илон Маск также прокомментировал задержание Дурова во Франции. Миллиардер назвал инцидент «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.





«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в соцсети X (Twitter).





Ситуацию оценила и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Политик считает обвинения в адрес Дурова «безумными».









Реакция в России





Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже, как это и положено, сразу же включилось в работу в связи с задержанием Дурова во Франции. Также официальный представитель МИД напомнила, что западные НПО в 2018 году призывали РФ не создавать препятствий работе Telegram, она опубликовала их список.





Зампред Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Дурова из-под стражи. Политик написал, что арест миллиардера может быть политически окрашен и служить оправданием для получения доступа к личной информации пользователей Telegram.





Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался об инциденте.





«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие «свобода слова» новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено. Павел Дуров в своем наивном стремлении быть удаленным от родины стал фактически беззащитным перед западным произволом», — заявил он.





Певец Shaman (Ярослав Дронов) записал видеоролик, в котором призвал Дурова вернуться в Россию.





«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал Ярослав Дронов.





Депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Сипягин вспомнил, что покойный Владимир Жириновский шесть лет назад призывал основателя Telegram вернуться в Россию. Бессменный лидер ЛДПР называл Дурова практически «русским Цукербергом».





Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью РИА Новости предположил, что управление мессенджером, вероятнее всего, будет передано вице-президенту TG и другу Дурова Илье Перекопскому, с которым они работали над созданием VK.





«Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по «ВКонтакте», — заявил Зыков, подчеркнув, что с точки зрения владельцев Telegram остается относительно анонимным сервисом.





Пользователи в России и других странах запустили хэштег #FREEDUROV в поддержку бизнесмена. В Google количество запросов Durov увеличилось в 100 раз менее чем за полчаса.