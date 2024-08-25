«Тьма опускается на свободный мир»: как в России и мире отреагировали на задержание Павла Дурова во Франции

Вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа был задержан основатель Telegram, предприниматель и миллиардер Павел Дуров. Об этом сообщили французские СМИ. Задержание уже вызвало реакцию в России и во всем мире. Об инциденте высказались Илон Маск, Shaman, депутат Госдумы Виталий Милонов и многие другие.
По данным телеканала TF1, у жандармов был ордер на обыск на основании предварительного расследования. Запрос на его розыск сделало управление страны по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
Известно, что 39-летнего бизнесмена сопровождали его телохранитель и некая женщина. Во Францию бизнесмен прилетел на частном джете из Азербайджана. У Дурова есть французское гражданство, которое он получил еще в 2021 году.
Телеканал также сообщил, что силовики считают: отсутствие модерации, сотрудничества с правоохранительными органами, а также инструменты, предлагаемые Telegram (шифрование сообщений, возможность регистрации с временного номера, криптовалюты внутри приложения и прочее), делают Дурова соучастником в торговле наркотиками, преступлениях против детей и мошенничестве.
Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении поместили Дурова под стражу. Он предстанет перед судом как гражданин Франции. Также ему могут предъявить обвинения по множеству преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, получение краденого, детский криминальный контент.
Криптовалюта Toncoin, выплаты в которой проходят в Telegram, снизилась более чем на 15% на фоне новостей о задержании Дурова. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
Задержание Дурова одним из первых прокомментировал американский журналист Такер Карлсон. Он назвал это «живым предупреждением любому владельцу платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб».
«Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал Карлсон в соцсети.
Он отметил, что миллиардера задержали не в России, которую он покинул из-за конфликта с властями, а в западной стране.
В апреле Дуров дал интервью Карлсону. Тогда основатель Telegram рассказал в том числе о «чрезмерном внимании» ФБР и других американских спецслужб к Telegram. Агенты в сфере кибербезопасности пытались тайно нанять сотрудника мессенджера, что позволило бы следить за пользователями, отмечал бизнесмен. Из-за этого Дуров посчитал, что США — не лучшая среда для развития Telegram.
Илон Маск также прокомментировал задержание Дурова во Франции. Миллиардер назвал инцидент «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.
«В 2030 году в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал Маск в соцсети X (Twitter).
Ситуацию оценила и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Политик считает обвинения в адрес Дурова «безумными».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Париже, как это и положено, сразу же включилось в работу в связи с задержанием Дурова во Франции. Также официальный представитель МИД напомнила, что западные НПО в 2018 году призывали РФ не создавать препятствий работе Telegram, она опубликовала их список.
Зампред Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Дурова из-под стражи. Политик написал, что арест миллиардера может быть политически окрашен и служить оправданием для получения доступа к личной информации пользователей Telegram.
Депутат Госдумы Виталий Милонов также высказался об инциденте.
«Мерзкие европейские фашистские морды, видимо, решили наполнить понятие «свобода слова» новым смыслом: что не контролируется из брюссельского обкома, должно быть уничтожено и запрещено. Павел Дуров в своем наивном стремлении быть удаленным от родины стал фактически беззащитным перед западным произволом», — заявил он.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) записал видеоролик, в котором призвал Дурова вернуться в Россию.
«Паш, родной, свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», — сказал Ярослав Дронов.
Депутат Госдумы от партии ЛДПР Владимир Сипягин вспомнил, что покойный Владимир Жириновский шесть лет назад призывал основателя Telegram вернуться в Россию. Бессменный лидер ЛДПР называл Дурова практически «русским Цукербергом».
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью РИА Новости предположил, что управление мессенджером, вероятнее всего, будет передано вице-президенту TG и другу Дурова Илье Перекопскому, с которым они работали над созданием VK.
«Скорее всего, в Telegram появится врио. Скорее всего, это будет относительно публичная фигура — Илья Перекопский, который также друг и партнер Павла по «ВКонтакте», — заявил Зыков, подчеркнув, что с точки зрения владельцев Telegram остается относительно анонимным сервисом.
Пользователи в России и других странах запустили хэштег #FREEDUROV в поддержку бизнесмена. В Google количество запросов Durov увеличилось в 100 раз менее чем за полчаса.