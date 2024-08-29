Курировал науку, оказался под санкциями ЕС в 2020 году и владеет недвижимостью на сумму свыше полумиллиона рублей: что известно о задержанном экс-замминистра обороны Попове

Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова. В отношении него завели уголовное дело. Генерал армии подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Рассказываем, за что отвечал заместитель главы оборонного ведомства, сколько зарабатывал и чем запомнился во время работы на высоком посту.





В чем претензии правоохранителей





В 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», «обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности», подчеркнули в СКР.





Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот», добавили в ведомстве.





«Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около трех гектаров», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.





Также отмечается: в ходе следственных действий установлено, что в собственности Попова и членов его семьи, помимо указанного участка с домами, находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани.





Общая стоимость этих объектов, по данным СКР, составляет более 500 миллионов рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела, подчеркнули в ведомстве.





Позже стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца. Заседание проходило в закрытом режиме.





Чем занимался до уголовного дела и ареста





Указом президента РФ от 7 ноября 2013 года Павел Попов был назначен заместителем министра обороны. В его подчинении находились Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны, Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий и Научно-исследовательский испытательный центр робототехники Минобороны России.





17 июня 2024 года указом президента России он освобожден от должности заместителя министра и уволен с военной службы.





Под санкциями Запада из-за Навального





В 2020 году Попов оказался под санкциями Евросоюза в связи с инцидентом с оппозиционером Алексеем Навальным, который, как утверждалось Западом, был отравлен.





Также с 2022 года, после начала СВО, санкции в отношении Попова были введены Великобританией, США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией.





Декларация о доходах





Задержанный экс-замминистра обороны Павел Попов в 2019 году заработал более 13,5 миллиона рублей, следует из последней опубликованной декларации, которую Daily Storm обнаружил в архивной версии сайта военного ведомства.





Согласно сведениям о доходах чиновника, в его владении значился земельный участок площадью 24 сотки, а также жилой дом в 245 квадратных метров, доля в квартире и хозблок. Ездил Попов на Mercedes-Benz А200. Для автомобиля у него есть два места на парковке.





Супруга задержанного генерала в 2019 году заработала значительно меньше мужа: ее доходы составляли 242 тысячи рублей. В собственности у нее есть автомобиль Volkswagen Tiguan, а также доли в упомянутых квартире, доме и участке.