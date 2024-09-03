Занимался криминалом с детьми и делал ножи: что известно о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки из Нижнего Тагила

В управлении Следственного комитета Свердловской области сообщили, что в аэропорту Москвы задержали подозреваемого в убийстве 11-летней Насти Якиной. По данным «Базы», им может быть рецидивист Владимир Александров. Годы в колонии, работа на заводе и множество преступлений — Daily Storm рассказывает о предполагаемом убийце.





Владимир Александров не первый раз фигурирует в криминальных сводках. Например, в 2006 году он вовлек несовершеннолетнего в совершение грабежа (статьи 150 и 161 УК РФ). За это преступление его приговорили к шести годам заключения, следует из судебных материалов, с которыми удалось ознакомиться Daily Storm. Мужчина освободился в июне 2012 года, но на свободе пробыл недолго.





В 2013 году его вновь привлекли к уголовной ответственности. С этого момента Александров почти не вылезал из колоний. По нашим подсчетам, рецидивиста осудили как минимум пять раз. Александрова наказывали за мошенничество, нанесение побоев, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, а также за кражу с проникновением в чужое жилище (статьи 116, 119, 162, 159 и 158 УК РФ). Судя по аккаунтам преступника в соцсетях, на зоне он занимался рукоделием: изготавливал шкатулки и ножи.





В январе 2019 года, перед очередным освобождением, администрация ИК-12 в Свердловской области направила в суд Нижнего Тагила иск об установлении надзора над Александровым. Согласно постановлению, правоохранительные органы должны были следить за рецидивистом вплоть до 2027 года, чтобы он не совершил новые преступления. Ему запретили выходить из дома ночью, выезжать из города без разрешения и обязали дважды в месяц отмечаться в полиции. За несоблюдение правил его могли лишить свободы на срок до одного года.





Издание «База» пишет, что Владимир Александров недавно прибыл с СВО и планировал туда вернуться. Попал ли мужчина на спецоперацию из исправительного учреждения — неясно. В последние годы он мог работать на Уралвагонзаводе, сообщил собеседник Daily Storm. При этом другой источник отметил, что еще в 2022 году Александров якобы находился в колонии.





В базе ФССП есть информация, что мужчина задолжал по кредитам. Судебный приказ датируется августом 2022 года. Приставы пытались взыскать с Александрова 25,4 тысячи рублей.





Месяц назад у Насти Якиной из-за онкологии умерла мама. Девочка пропала в Нижнем Тагиле 31 августа. Позднее в подвале общежития было обнаружено ее тело. По данным «Базы», в квартире Владимира Александрова нашли следы крови и волосы. Кому они принадлежат — издание не пишет. Соседка преступника рассказала, что 30 августа он с компанией жарил во дворе шашлыки, говорится в материале URA.RU. Владимир предложил присоединиться к отдыху отцу девочки, но тот отказался, потому что уходил на ночную смену. Александров мог обманом позвать Настю к себе, пока ее отца не было дома.