Блинчики с черной икрой и тартар из говядины: чем после задержания в Париже мог лакомиться Павел Дуров

Юлия Вавилова, которая путешествовала с основателем Telegram Павлом Дуровым перед его задержанием во Франции, опубликовала в Telegram кадр из ресторана Le Café Marly. Самого Дурова нет на кадрах, но и автор фотографии неизвестен. Daily Storm ознакомился с меню заведения.





На сайте-каталоге ресторанов Best Restaurant Paris указан средний чек от 50 до 80 евро (от пяти до восьми тысяч рублей по действующему курсу).





Например, тартар из говядины стоит 2590 рублей, лосось на гриле с оливковым маслом — 3290 рублей, а паста ригатони с помидорами — 2190 рублей (Дуров ранее признавался, что не ест мясо животных, только морепродукты и рыбу). Самое дорогое блюдо в ресторане — 30 грамм черной икры и блины. Стоит оно 10 960 рублей. А на десерт можно взять торт из безе со свежей клубникой за 2200 рублей.





Ресторан расположен в центре Парижа, в здании музея Лувра. С террасы Le Café Marly гости могут любоваться площадью и пирамидой около музея. На сайте заведения написано, что оно тесно связано с культурой и роскошью. В меню — блюда французской кухни из качественных продуктов.





Ранее основателю мессенджера Павлу Дурову во Франции предъявили обвинения по шести пунктам, включая отказ сотрудничать с властями и соучастие в предоставлении цифровых инструментов для распространения детской порнографии, торговли наркотиками и мошенничества.





5 сентября Дуров впервые высказался о своем аресте, в котором поблагодарил общественность «за любовь и мемы» и пообещал продолжить борьбу с преступностью.