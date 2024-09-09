Шутки на миллионы: сколько Масляковы зарабатывают на КВН?

«Клуб веселых и находчивых» — это не только юмористическая передача, на которой выросло не одно поколение советских и российских граждан, но и довольно прибыльный бизнес.





Съемками передачи занимается телевизионное творческое объединение «АМиК» («ТТО АМиК» расшифровывается как «Александр Масляков и компания»). Этой компании принадлежат товарные знаки, официальный сайт, а также две фирмы, связанные с клубом.





Первая компания — «Дом КВН». Она управляет концертным залом на Шереметьевской улице в Москве. Вторая фирма — «КВН сувенир». Предприятие занимается оптовыми и розничными продажами различных товаров: от одежды до игрушек.





Изначально творческим объединением «АМиК» владел Масляков-старший с женой Светланой, но в 2019 году в семейный бизнес пришел их сын — Александр. Он получил долю в 50% в «ТТО АМиК». А в феврале 2024 года супруги покинули компанию. Таким образом Александр Масляков — младший стал единственным владельцем бизнес-империи.





В 2023 году доход предприятия составил 1,3 миллиарда рублей, а расходы были чуть больше миллиарда. Согласно бухгалтерской отчетности, в том же году владельцы «АМиК» получали выплаты от компании. Дивиденды (доход) составили 84 миллиона рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».





Александр Васильевич Масляков вел передачу больше трех десятков лет. В 2022 году после перенесенного COVID-19 у него нашли неоперабельную опухоль. 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» скончался.