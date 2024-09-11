Освободили Гордеевку и продолжают продвигаться: что известно о контрнаступлении России в Курской области

Первые сообщения об активных действиях ВС РФ появились вечером 10 сентября. Telegram-канал «Рыбарь» написал, что Вооруженные силы России перешли в контратаку на границе Глушковского и Кореневского районов и менее чем за день освободили Внезапное и Гордеевку, а также завязали бои за Викторовку.
Часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения. Российские военные освободили Вишневку и Апанасовку, таким образом сформировав котел вокруг села Краснооктябрьское, где остались бойцы Украины, пишет канал.
Кроме того, «Рыбарь» сообщил об освобождении урочища 10 Октября и села Снагости, в ходе боя за которое была взята в плен группа членов украинских формирований. Согласно данным украинского военного портала Deep State, при взятии Снагости российские военные переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
В числе освобожденных поселений оказалась, по предварительной информации, и Обуховка. Военкор Котенок в своем Telegram-канале отметил, что российские войска продвигаются на Любимовку.
Днем замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Из-за больших потерь украинское командование вывело из региона иностранных наемников, также сообщил Алаудинов.
В боях участвуют подразделения 51-го гвардейского парашютно-десантного полка и 155-й бригады морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии, сообщает канал «Два майора». Наступление ведут и морпехи из 810-й бригады, они захватили в плен шесть штурмовиков ВСУ, пишет РИА Новости.
В Минобороны России заявили, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли на курском направлении более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.
Украина официально пока не комментировала сообщения о контратаках и продвижении Российской армии в Курской области.