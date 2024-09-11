Освободили Гордеевку и продолжают продвигаться: что известно о контрнаступлении России в Курской области

Кроме того, «Рыбарь» сообщил об освобождении урочища 10 Октября и села Снагости, в ходе боя за которое была взята в плен группа членов украинских формирований. Согласно данным украинского военного портала Deep State, при взятии Снагости российские военные переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.