Побоище на Лубянке: одного из напавших на 87-летнего пенсионера уже оштрафовали

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, как в автобусе избивают пенсионера Дмитрия Гринчия. Якобы он неласково отозвался о ЧВК «Вагнер». Двое мужчин силой вывели его из автобуса. Пожилой человек потерял слуховой аппарат за 100 тысяч рублей.





Один из нападавших Александр Головнин рассказал, что на него выписывают штраф. Раскрыть подробности мужчина отказался.





«На меня протокол составили уже, оформили, штраф», — рассказал Daily Storm Головнин.





На странице Александра Головнина в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он несколько лет назад, в 2019 году, окончил университет — МПГУ (Московский педагогический государственный университет). При этом сам он 1962 года рождения. Работает юристом и риелтором в Москве.





Дмитрий Гринчий родился в 1937 году, но узнать свою фамилию ему удалось только в 15 лет. Его отец, начальник планового отдела Гражданского воздушного флота Павел Гринчий, был расстрелян в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии, его реабилитировали в 1966 году.