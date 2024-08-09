В Госдуме попросили Генпрокуратуру провести проверку интервью Артемия Лебедева Юрию Дудю на предмет нарушения законодательства России

В семейном комитете Госдумы вступились за ассоциацию матерей Беслана, которых оскорбил дизайнер Артемий Лебедев в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (иноагент).





Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина отправила письмо с «крайним возмущением» генпрокурору Игорю Краснову. Она просит провести проверку по факту нарушения российского законодательства.





«Комитет обращает внимание на то, что интервью переполнено нецензурной бранью и оскорблениями различных лиц и организаций. Главную реакцию российских граждан вызвал фрагмент интервью Лебедева А.А. с негативной оценкой деятельности и нецензурными высказываниями в адрес Всероссийской общественной организации пострадавших от террористических актов «Голос Беслана» и Ассоциации жертв террористических актов «Матери Беслана», — сказано в письме (есть у Daily Storm).





По словам парламентария, особенно цинично подобные высказывания звучат на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, регулярных обстрелов Белгородской области и недавнего теракта в «Крокус Сити Холле».





Сами «Матери Беслана» считают дизайнера аморальным человеком и ждут извинений.





Нападение террористов на школу в Беслане произошло 1 сентября 2004 года. Тогда в заложниках оказались 1128 человек. Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 — дети. Всего пострадали свыше 750 человек. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.