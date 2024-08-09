Роскомнадзор заблокировал месcенджер Signal

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России за нарушение законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.





По данным агентства, доступ к мессенджеру был ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.





По данным «Фонтанки», пользователи заметили, что сообщения не приходят и не отправляются с утра 9 августа.





Издание указывает, что Signal использует протокол сквозного шифрования.