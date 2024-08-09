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Роскомнадзор заблокировал месcенджер Signal
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Причиной такого решения указано нарушение законодательства undefined
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Роскомнадзор заблокировал месcенджер Signal

Причиной такого решения указано нарушение законодательства

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России за нарушение законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 


По данным агентства, доступ к мессенджеру был ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях. 


По данным «Фонтанки», пользователи заметили, что сообщения не приходят и не отправляются с утра 9 августа.


Издание указывает, что Signal использует протокол сквозного шифрования.

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#блокировка #мессенджер #роскомнадзор
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