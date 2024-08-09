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Одна серебряная медаль и никаких скандалов: спортсмены из России завершили выступление на Олимпиаде
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Они завоевали только одну медаль undefined
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Одна серебряная медаль и никаких скандалов: спортсмены из России завершили выступление на Олимпиаде

Они завоевали только одну медаль

Все спортсмены из России завершили выступление на летних Олимпийских играх в Париже, завоевав одну медаль.

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По решению Международного олимпийского комитета (МОК) в Олимпиаде принимали участие 15 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Успехов смогли добиться только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном женском разряде. Они стали серебряными медалистками. В финале олимпийского турнира они уступили итальянкам Саре Эррани и Жасмине Паолини.

К медалям был близок каноист Захар Петров, который в финальном заплыве на 1000 метров занял четвертое место. Петров вместе с Алексеем Коровашковым также заняли четвертое место в финале гребного спринта на каноэ-двойках. 

В феврале 2022 года МОК отстранил Россию и Белорусию из-за начала СВО. Позже, в конце 2023 года, комитет решил допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм были допущены 15 россиян: семь теннисистов, три гребца на байдарках и каноэ, три велогонщика, один пловец, одна атлетка соревновалась в прыжках на батуте. 

#париж #олимпиада #медаль
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