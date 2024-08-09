«Они ведут себя совершенно неправильно и крайне опасно». Глава СЖР Соловьев возмутился публикацией в СМИ кадров, на которых показали военную технику в Курской области

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев раскритиковал сотрудников СМИ, которые опубликовали кадры переброски тяжелой техники в Курскую область, где сейчас идут бои с ВСУ.





«Я видел эти кадры и тоже возмущался. Главный принцип этой ситуации — не навреди. Некоторые наши молодые коллеги, которые не очень правильно понимают ситуацию и то, как надо себя вести в таких опасных регионах, уже не раз делали стендапы на фоне понятной местности, и потом туда прилетало, и гибли наши солдаты», — сказал Соловьев.





«То, что сейчас делают наши так называемые коллеги, — это абсолютно неприемлемо, и я надеюсь, что кто-нибудь им объяснит, что они себя ведут совершенно неправильно и крайне опасно», — добавил председатель СЖР.





Он отметил, что СМИ, показавшие видео, «наверное, не разобрались», «однако есть определенные ограничения для работы журналистов».





«Я не думаю, что какое-то наказание [будет], если это не связано с нарушением Гражданского или Уголовного кодекса», — заключил Соловьев.





Ранее сообщалось о наращивании сил, которые ведут боевые действия против ВСУ в Суджанском районе. В составе колонн — РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», пояснили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Минобороны.