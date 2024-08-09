Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в течение нескольких дней

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные в ближайшее время продемонстрируют успехи в Курской области. В беседе с агенством «Чечня сегодня» он сказал, что через два-три дня будут хорошие результаты.
Ранее Кадыров на телеканале «Россия-1» сказал, что Россия одержит победу в СВО до конца текущего года. Он добавил, что российские командующие регулярно сообщают ему о ситуации на форте. Недавно они ему сказали, что «заходят» на стратегически важный объект.
Накануне генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что он вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат» находится в Курской области. В своем Telegram-канале он сказал, что Киев наращивает «все свои силы, которые он освободил от белорусской границы».
Боестолкновения на границе с Курской областью продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.