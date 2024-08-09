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Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в течение нескольких дней
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Он заявил об успехах российских военных undefined
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Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в течение нескольких дней

Он заявил об успехах российских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные в ближайшее время продемонстрируют успехи в Курской области. В беседе с агенством «Чечня сегодня» он сказал, что через два-три дня будут хорошие результаты.

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Ранее Кадыров на телеканале «Россия-1» сказал, что Россия одержит победу в СВО до конца текущего года. Он добавил, что российские командующие регулярно сообщают ему о ситуации на форте. Недавно они ему сказали, что «заходят» на стратегически важный объект.

Накануне генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что он вместе с одним из отрядов спецназа «Ахмат» находится в Курской области. В своем Telegram-канале он сказал, что Киев наращивает «все свои силы, которые он освободил от белорусской границы».

Боестолкновения на границе с Курской областью продолжаются с утра 6 августа. В области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

#алаудинов #курская область #рамзан кадыров
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