Кадыров пообещал «хорошие результаты» в Курской области в течение нескольких дней

Ранее Кадыров на телеканале «Россия-1» сказал, что Россия одержит победу в СВО до конца текущего года. Он добавил, что российские командующие регулярно сообщают ему о ситуации на форте. Недавно они ему сказали, что «заходят» на стратегически важный объект.