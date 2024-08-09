В Севастополе и Красноярском крае мигрантам запретили работать в торговле и такси

В Севастополе мигрантам запретили работать в 77 видах деятельности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Михаил Развожаев 9 августа. Такой же указ был принят в Красноярском крае.
В Севастополе под запрет подпали такие сферы, как торговля, образование, производство еды и напитков, изготовление текстиля и одежды, гостиничный бизнес и общепит. Полный перечень запрещенных профессий опубликован на портале правительства города. для мигрантов В строительстве и сельском хозяйстве мигранты продолжат работать.
Запрет на привлечение иностранцев установлен на 2024 год, при этом предпринимателям дали четыре месяца на решение вопроса с уже имеющимися в штате сотрудниками.
В Красноярском крае мигранты не смогут работать в такси. Об этом губернатор Михаил Котюков сообщил в своем Telegram-канале. Помимо такси, мигранты также не смогут работать в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями.
Чтобы работодатели успели подготовиться к отстранению иностранных работников, указ о запрете вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Котюков добавил, что он проанализирует другие отрасли, где такой запрет может быть необходим.