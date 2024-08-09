В Севастополе и Красноярском крае мигрантам запретили работать в торговле и такси

В Севастополе под запрет подпали такие сферы, как торговля, образование, производство еды и напитков, изготовление текстиля и одежды, гостиничный бизнес и общепит. Полный перечень запрещенных профессий опубликован на портале правительства города. для мигрантов В строительстве и сельском хозяйстве мигранты продолжат работать.