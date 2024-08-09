В Курскую область отправилась тяжелая военная техника

В составе колонн РСЗО БМ-21 «Град», буксируемые артиллерийские орудия, перевозимые на тралах танки, тяжелая гусеничная техника, автомобили «Урал» и «КамАЗ», указали в СМИ со ссылкой на ведомство.





Тем временем президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, с докладом выступил директор ФСБ. Деталей не приводится.





Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что оперативная обстановка в Курской области остается сложной. По его словам, власти примут дополнительные меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны области.





Всего за время боевых действий на Курском направлении потери Киева составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники, уточнили в Минобороны.