Обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин частично признал вину

Генерал Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении особо крупной взятки. По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. В СК указали, что военный распорядился деньгами «по своему усмотрению», сообщали «Известия».