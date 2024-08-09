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Обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин частично признал вину
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Он сказал, что получил 19 миллионов рублей undefined
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Обвиняемый в получении взятки генерал Шамарин частично признал вину

Он сказал, что получил 19 миллионов рублей

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин частично признал вину, сообщил СМИ его адвокат Игорь Дюкин.

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Адвокат сказал, что Шамарин признал вину в получении 19 из 36 миллионов рублей, указанных в обвинении. Но Дюкин уточнил, что защита не согласна с квалификацией дела и получение этой суммы не считает взяткой.

Защитник также рассказал, что еще в марте Мосгорсуд освободил из колонии экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглоблина за дачу показаний по делу Шамарина. 

По словам Дюкина, Оглоблину неотбытый срок в колонии суд заменил на исправительные работы. Александра Оглоблина следствие считает одним из посредников при передаче взятки, писал «Коммерсантъ».

Генерал Шамарин был задержан в мае 2024 года. Его обвинили в получении особо крупной взятки. По данным следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора и главного бухгалтера ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. В СК указали, что военный распорядился деньгами «по своему усмотрению», сообщали «Известия».

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