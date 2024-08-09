Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки до 280 военных в Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении потери Киева составили до 945 военных и 102 единицы бронетехники, уточнили в Минобороны.





Врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что оперативная обстановка в Курской области остается сложной. По его словам, власти примут дополнительные меры безопасности по вывозу людей из опасной зоны области.





Позже он также сообщил, что над Курской областью сбито семь украинских ракет. Ранее в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. Минцифры уведомило население, что в восьми районах области доступны бесплатный мобильный интернет и связь: звонить можно даже при минусовом балансе.