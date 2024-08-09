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War Zone: Грузинские наемники участвуют в атаках на Курскую область
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Среди нападающих около 120 грузинских военных undefined
Новости

War Zone: Грузинские наемники участвуют в атаках на Курскую область

Среди нападающих около 120 грузинских военных

Около 120 наемников «Грузинского легиона» (террористическая организация, запрещена в России) участвуют в нападении Вооруженных сил Украины на российский регион. Об этом сообщает американский портал War Zone, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией в области.

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Ранее в ФСБ уточняли, что «Грузинский легион» был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки Минобороны Украины, пишет РИА Новости.

Утром 6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа заявил, что продвижение украинских войск вглубь страны было остановлено. Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера, сообщило МЧС.

#всу #курская область #war zone
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