В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

9 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.





На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, указали в МЧС.





Режим ЧС в Курской области был введен вечером 7 августа. Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.





8 августа Минобороны отчитывалось об уничтожении свыше 600 украинских военных на территории региона, а также поражении более 80 единиц бронетехники.