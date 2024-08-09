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В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
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Боевые действия в регионе начались утром 6 августа Коллаж: Daily Storm
Новости

В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

Боевые действия в регионе начались утром 6 августа

Коллаж: Daily Storm

Обстановка, сложившаяся в Курской области, отнесена к чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.


«В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — подчеркнули в ведомстве. 

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9 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 


На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, указали в МЧС. 


Режим ЧС в Курской области был введен вечером 7 августа. Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.


8 августа Минобороны отчитывалось об уничтожении свыше 600 украинских военных на территории региона, а также поражении более 80 единиц бронетехники. 

#режим чс #курская область #мчс
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