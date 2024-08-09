В Курской области ввели режим ЧС федерального характера

Обстановка, сложившаяся в Курской области, отнесена к чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В регионе установлен федеральный уровень реагирования», — подчеркнули в ведомстве.
9 августа состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
На повестке обсуждения — обстановка, сложившаяся на территории Курской области из-за атаки со стороны ВСУ, указали в МЧС.
Режим ЧС в Курской области был введен вечером 7 августа. Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.
8 августа Минобороны отчитывалось об уничтожении свыше 600 украинских военных на территории региона, а также поражении более 80 единиц бронетехники.