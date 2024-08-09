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Для жителей восьми районов Курской области связь и мобильный интернет будут бесплатными до отмены режима ЧС
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Звонки доступны даже при минусовом балансе, рассказали в Минцифры undefined
Новости

Для жителей восьми районов Курской области связь и мобильный интернет будут бесплатными до отмены режима ЧС

Звонки доступны даже при минусовом балансе, рассказали в Минцифры

Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития России. 

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«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе», — сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.


В ведомстве подчеркнули, что бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.


Отмечается, что нововведения будут действовать в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах области. 


Режим ЧС в Курской области был введен вечером 7 августа. Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

#мобильная связь #минцифры #интернет #курская область
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