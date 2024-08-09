Для жителей восьми районов Курской области связь и мобильный интернет будут бесплатными до отмены режима ЧС

«С сегодняшнего дня и до окончания режима ЧС в восьми районах Курской области услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе», — сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.





В ведомстве подчеркнули, что бесплатно можно звонить на все номера по России, пользоваться мобильным интернетом, а также отправлять SMS. Входящие звонки также будут бесплатными.





Отмечается, что нововведения будут действовать в Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах области.





Режим ЧС в Курской области был введен вечером 7 августа. Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.