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Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 75 украинских дронов над регионами России
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В акватории Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ undefined
Новости

Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 75 украинских дронов над регионами России

В акватории Черного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ

В Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении за ночь 75 беспилотников: 26 — в Белгородской, 19 — в Липецкой, семь — в Курской, пять — в Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской областью. 

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Еще пять дронов было сбито над Крымом и восемь — над акваторией Черного моря. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, отчитались в военном ведомстве.


Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре дрона ВСУ ударили по жилому дому в Шебекино — несколько квартир охватил пожар. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.


Ночью о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область заявлял губернатор Игорь Артамонов. По его информации, пострадали девять человек. В регионе из-за угрозы детонации взрывоопасных объектов был объявлен режим ЧС и проведена эвакуация четырех населенных пунктов. 

#беспилотник #крым #минобороны #пво
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