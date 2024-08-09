Минобороны РФ: За ночь силы ПВО перехватили 75 украинских дронов над регионами России

Еще пять дронов было сбито над Крымом и восемь — над акваторией Черного моря. Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма, отчитались в военном ведомстве.





Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре дрона ВСУ ударили по жилому дому в Шебекино — несколько квартир охватил пожар. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.





Ночью о массированной атаке украинских беспилотников на Липецкую область заявлял губернатор Игорь Артамонов. По его информации, пострадали девять человек. В регионе из-за угрозы детонации взрывоопасных объектов был объявлен режим ЧС и проведена эвакуация четырех населенных пунктов.