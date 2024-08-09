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В Липецке в результате атаки украинских дронов пострадали девять человек, жителей четырех населенных пунктов эвакуировали
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Вдали от гражданских строений началась «детонация взрывоопасных объектов», введен режим ЧС, сообщил губернатор Артамонов undefined
Новости

В Липецке в результате атаки украинских дронов пострадали девять человек, жителей четырех населенных пунктов эвакуировали

Вдали от гражданских строений началась «детонация взрывоопасных объектов», введен режим ЧС, сообщил губернатор Артамонов

В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС и объявили эвакуацию из четырех населенных пунктов после массированной атаки украинских дронов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. 

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По его словам, вдали от гражданских строений началась детонация взрывоопасных объектов, также был поврежден объект энергоструктуры, возникли перебои с электричеством. 


Для обеспечения безопасности жителей власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка. 


Артамонов сообщил, что в результате атаки дронов в Липецкой области пострадали, предварительно, шесть человек. 


«Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — указал губернатор. Позже он заявил, что число пострадавших выросло до девяти. 


Затем Артамонов сообщил, что принято решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности, уточнил он. 


Также ночью в областном управлении МЧС сообщили, что произошло возгорание на военном аэродроме. Подробностей ЧП в ведомстве не привели. 

#беспилотник #липецкая область #эвакуация
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