В Липецке в результате атаки украинских дронов пострадали девять человек, жителей четырех населенных пунктов эвакуировали

По его словам, вдали от гражданских строений началась детонация взрывоопасных объектов, также был поврежден объект энергоструктуры, возникли перебои с электричеством.





Для обеспечения безопасности жителей власти приняли решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка.





Артамонов сообщил, что в результате атаки дронов в Липецкой области пострадали, предварительно, шесть человек.





«Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — указал губернатор. Позже он заявил, что число пострадавших выросло до девяти.





Затем Артамонов сообщил, что принято решение отменить в регионе все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности, уточнил он.





Также ночью в областном управлении МЧС сообщили, что произошло возгорание на военном аэродроме. Подробностей ЧП в ведомстве не привели.