В Госдуме призвали главу Магаданской области спасти родителей учащихся местного лицея от непомерных трат

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина получила массовые жалобы родителей из Магаданской области. Руководство одного из лицеев заставляет их покупать детям не только школьную форму, но и эмблемы по 300 рублей. Проблема затронула даже льготников. Депутат призвала губернатора Сергея Носова вмешаться.





«Рекомендованный лицеем поставщик не предоставляет скидки для обучающихся образовательной организации, также как и для детей из льготных категорий семей. Родители приводят пример стоимости некоторых предметов школьной формы: сарафан — 4500 рублей, юбка — 4500 рублей, комплект одежды для мальчика — около 9000 рублей», — пишет о жалобах жителей Колымы Останина в письме (есть в распоряжении Daily Storm).





По словам парламентария, родители готовы купить хотя бы один комплект школьной формы, чтобы дети пошли на парадную линейку. Но лицей требует наличия эмблемы образовательной организации. Один логотип стоит 300 рублей, а его надо купить и на обычную форму, и на спортивную. Это бремя возложили на родителей.





Останина указала, что администрация лицея тем самым нарушает законодательство, так как не прислушивается к мнению детей и родителей и не учитывает их финансовые возможности.





«Комитет не мог оставить происходящее без внимания и обращается к вам, уважаемый Сергей Константинович, с просьбой провести проверки во всех образовательных организациях возглавляемого вами региона на предмет нарушения прав и законных интересов обучающихся и их родителей», — написала парламентарий.





Ранее Нина Останина пообещала Daily Storm обсудить с губернатором Тамбовской области судьбу Маши Москалевой. Однако комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, который возглавляет Останина, не отслеживает жизнь ребенка.





Отец девочки Алексей Москалев сейчас сидит в колонии общего режима в Тульской области. Его приговорили к двум годам по делу о дискредитации Российской армии.