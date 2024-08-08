В России ввели штрафы до миллиона рублей за треш-стримы

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов в размере от 50 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юридических лиц за распространение в интернете фото- и видеоматериалов с демонстрацией противоправных и насильственных действий, к которым относятся и треш-стримы.





Штраф для граждан составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч, для юрлиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.





Во всех случаях одновременно со штрафами будет применяться конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Отмечается, что закон не будет распространяться на произведения науки, литературы, искусства, имеющие историческую, художественную или культурную ценность, материалы зарегистрированных СМИ.





Также эти нормы не будут действовать в отношении фото-, видеоматериалов, которые предназначены для использования в научных или медицинских целях, либо изучение которых предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными образовательными программами.