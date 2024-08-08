Путин подписал закон об ответственности военных за использование гаджетов

В нем уточняется, что нарушение запрета на ношение электронных изделий, которые позволяют распространять фото, аудио, видео и геолокацию военнослужащими в зоне спецоперации, станет грубым дисциплинарным нарушением, за которое будет грозить до 10 суток ареста.





Но если военные используют гаджеты для выполнения служебных обязанностей, то наказания за это не последует.





Арест до 10 суток будет также грозить за нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к ВС РФ, о членах их семей или их родителях. Это же касается информации о местонахождении, о деятельности служащих и воинских частей, а также о дислокации или передислокации воинских частей.





Путин 8 августа подписал ряд законов, среди которых закон о праве судебных приставов использовать огнестрельное оружие и закон, разрешающий признавать нежелательными иностранные организации, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.