Украина получает прибыльные транзитные сборы, но выразила желание отрезать оставшийся энергетический бизнес России в Европе, пишет издание.





Киев теперь контролирует газоизмерительную станцию «Суджа», сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, который говорил на условиях анонимности. Украина пока не подверглась критике со стороны Вашингтона за трансграничное нападение, сказал советник.





Газета отмечает, что вторжение Украины на территорию России стало крупнейшим за последние два года.





Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нападение на Курскую область положительно скажется на мирных переговорах с Россией.