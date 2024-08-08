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«Жизнь ставит перед вами непростые задачи»: Путин по видеосвязи обсудил с врио губернатора Смирновым ситуацию в Курской области
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Глава государства также объявил о разовой выплате по 10 тысяч рублей всем покинувшим жилье из-за атак ВСУ Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Новости

«Жизнь ставит перед вами непростые задачи»: Путин по видеосвязи обсудил с врио губернатора Смирновым ситуацию в Курской области

Глава государства также объявил о разовой выплате по 10 тысяч рублей всем покинувшим жилье из-за атак ВСУ

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым заявил, что сложившаяся ситуация «требует мужества и собранности от руководителя региона».

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Врио губернатора в докладе отметил, что оперштаб региона круглосуточно координирует обстановку. Смирнов выступил с предложением — выплатить  единоразово по 10 тысяч рублей местным жителям, которым пришлось покинуть жилье из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). 


В свою очередь, глава государства поддержал его инициативу, заявив, что недавно провел разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. 


«Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято и необходимые ресурсы будут направлены», — сказал Путин.


Глава региона поблагодарил Путина за поддержку, которую оказывается пострадавшей от атак ВСУ области. Путин подчеркнул, что для оценки ущерба, нанесенного украинскими силами, необходим прямой контакт с пострадавшими жителями региона. 


«Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе по линии МЧС, эту работу надо будет провести — имеется в виду утрата имущества, утрата жилья», — поручил президент. 


Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.


8 августа в Минобороны отчитались, что отражают атаки украинских военных. По данным ведомства, в общей сложности ВСУ потеряли 660 военных и 82 единицы бронетехники.

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