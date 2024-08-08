В России запретили пропаганду наркотиков в СМИ и интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания их в литературе и искусстве. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон о запрете пропаганды наркотиков вступит в силу 1 сентября 2025 года.





В СМИ и интернете запрещается распространять информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования, а также приобретения наркотических средств.





Произведения литературы и искусства не подпадут под запрет, если упоминание наркотиков составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Однако такие произведения не должны содержать информацию о допустимости, привлекательности или необходимости потребления наркотиков и о каких-либо преимуществах их использования.





Находящиеся в обороте произведения литературы и искусства, в которых есть упоминание наркотиков, должны сопровождаться маркировкой. Она будет содержать информацию о вреде для здоровья незаконного потребления наркотиков, о законодательном запрете их оборота, а также об установленной ответственности. Исключение составляют произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года.





Новый закон распространяется также на медицинские и фармацевтические издания, в которых есть сведения о применении наркотических средств в медицинских целях. Информация о наркотиках в подобных изданиях должна содержаться исключительно в целях и объеме, необходимых для осуществления научной и образовательной деятельности.