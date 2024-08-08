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Собянин: Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву
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Они находятся в стабильно тяжелом состоянии undefined
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Собянин: Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву

Они находятся в стабильно тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области поступили в московские клиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Среди них двое детей и трое взрослых.


Дети были доставлены вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.


Собянин отметил, что все они благополучно перенесли транспортировку и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Сейчас проводятся все необходимые исследования, начато комплексное лечение. Этим занимаются ведущие специалисты Москвы, применяются лучшие технологии.


Мэр добавил, что в Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы.


Москва одной из первых заявила, что готова принять пострадавших на лечение и оказать им всю необходимую медицинскую помощь. 7 августа Собянин сообщил, что направил в Курскую область московских врачей.

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#москва #собянин #курская область
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