Собянин: Пострадавшие в Курской области благополучно перенесли транспортировку в Москву

Пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области поступили в московские клиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Среди них двое детей и трое взрослых.





Дети были доставлены вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ имени Ф.И. Иноземцева.





Собянин отметил, что все они благополучно перенесли транспортировку и находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Сейчас проводятся все необходимые исследования, начато комплексное лечение. Этим занимаются ведущие специалисты Москвы, применяются лучшие технологии.





Мэр добавил, что в Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы.





Москва одной из первых заявила, что готова принять пострадавших на лечение и оказать им всю необходимую медицинскую помощь. 7 августа Собянин сообщил, что направил в Курскую область московских врачей.