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Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют
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Такими операциями смогут заниматься как юридические, так и физические лица Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
Новости

Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют

Такими операциями смогут заниматься как юридические, так и физические лица

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит уже с ноября этого года легализовать в России майнинг криптовалют. Документ был официально опубликован. 

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Заниматься майнингом смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры, следует из закона. 


Россияне, не являющиеся предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр. Однако они не должны превышать установленные правительством лимиты энергопотребления, сказано в документе. 


Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил с кабмином вопрос внедрения и использования цифровых валют. Глава государства подчеркивал, что это перспективное направление современной экономики, и России «важно не упустить момент», своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру и создавать условия для обращения цифровых активов.

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