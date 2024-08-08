Путин подписал закон о легализации в России майнинга криптовалют

Заниматься майнингом смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры, следует из закона.





Россияне, не являющиеся предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр. Однако они не должны превышать установленные правительством лимиты энергопотребления, сказано в документе.





Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам обсудил с кабмином вопрос внедрения и использования цифровых валют. Глава государства подчеркивал, что это перспективное направление современной экономики, и России «важно не упустить момент», своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру и создавать условия для обращения цифровых активов.