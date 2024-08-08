Более 12,6 тысячи человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму

«Порядка 90% наблюдателей уже имеют подобный опыт, участвовали в разных избирательных кампаниях в столице. Если изначально это была скорее волонтерская деятельность, то теперь можно сказать, что наблюдение стало профессией, хоть и на общественных началах», — рассказал руководитель штаба Вадим Ковалев.





По его словам, все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося опыта, пройдут онлайн и офлайн обучение, после чего ответят на вопросы теста.





Наблюдатели планируют работать на избирательных участках города с начала голосования до окончания подсчета голосов и завершения всех необходимых организационных процедур. Видеонаблюдение будут вести из центра Общественного штаба в круглосуточном режиме.





Проголосовать онлайн москвичи смогут с 08:00 6 сентября и до 20:00 8 сентября в любое удобное для них время. Заранее регистрироваться на онлайн-голосование не нужно, необходима только полная учетная запись на портале mos.ru. Отдать свой голос можно и на участках при помощи терминалов электронного голосования.