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Более 12,6 тысячи человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму
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За ходом избирательного процесса будут следить и при помощи видеокамер, установленных на участках undefined
Новости

Более 12,6 тысячи человек вступили в Корпус наблюдателей к выборам в Мосгордуму

За ходом избирательного процесса будут следить и при помощи видеокамер, установленных на участках

Ход выборов депутатов Московской городской Думы (МГД) восьмого созыва будут контролировать 12 680 человек. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.  

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«Порядка 90% наблюдателей уже имеют подобный опыт, участвовали в разных избирательных кампаниях в столице. Если изначально это была скорее волонтерская деятельность, то теперь можно сказать, что наблюдение стало профессией, хоть и на общественных началах», — рассказал руководитель штаба Вадим Ковалев. 


По его словам, все наблюдатели, вне зависимости от имеющегося опыта, пройдут онлайн и офлайн обучение, после чего ответят на вопросы теста.


Наблюдатели планируют работать на избирательных участках города с начала голосования до окончания подсчета голосов и завершения всех необходимых организационных процедур. Видеонаблюдение будут вести из центра Общественного штаба в круглосуточном режиме. 


Проголосовать онлайн москвичи смогут с 08:00 6 сентября и до 20:00 8 сентября в любое удобное для них время. Заранее регистрироваться на онлайн-голосование не нужно, необходима только полная учетная запись на портале mos.ru. Отдать свой голос можно и на участках при помощи терминалов электронного голосования. 

#общественный штаб #выборы в мосгордуму #москва
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