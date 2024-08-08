Три вокзала в Курской области временно закрыли для пассажиров

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.





«Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров», — отмечается в сообщении.





Билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, пояснили в МЖД.





В пресс-службе также указали, что для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала.





Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ во время боев в Курской области превысили 600 человек. Военные совместно с ФСБ продолжают уничтожать украинские вооруженные формирования, указали в ведомстве.