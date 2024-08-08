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Три вокзала в Курской области временно закрыли для пассажиров
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Речь идет о станциях Суджа, Коренево и Псел undefined
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Три вокзала в Курской области временно закрыли для пассажиров

Речь идет о станциях Суджа, Коренево и Псел

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.


«Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме. Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел временно закрыты для пассажиров», — отмечается в сообщении.


Билеты, в том числе невозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский можно вернуть без дополнительных сборов, пояснили в МЖД. 


В пресс-службе также указали, что для обеспечения безопасности движения проводятся дополнительные осмотры инфраструктуры и инструктажи для персонала. 


Ранее в Минобороны России сообщили, что потери ВСУ во время боев в Курской области превысили 600 человек. Военные совместно с ФСБ продолжают уничтожать украинские вооруженные формирования, указали в ведомстве. 

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#железные дороги #курская область #поезда
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