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Один человек погиб при эвакуации из обстрелянного монастыря в Курской области
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В обители укрывались 17 человек undefined
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Один человек погиб при эвакуации из обстрелянного монастыря в Курской области

В обители укрывались 17 человек

Из обстрелянного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области эвакуировали 17 человек. Во время эвакуации один человек погиб, пишет ТАСС. 

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«Настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Спасти удалось 17 человек. К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации», — сообщили в пресс-службе Курской епархии.


В ходе обстрелов ВСУ были разрушены и сожжены готовящийся к освящению построенный собор, второй Покровский храм, пострадали монашеские корпуса и постройки.


Накануне игумен Питирим рассказал РИА Новости, что главный собор Горнальской обители разбит и сожжен, поврежден еще ряд зданий, но люди не пострадали.

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