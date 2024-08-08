Один человек погиб при эвакуации из обстрелянного монастыря в Курской области

«Настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Спасти удалось 17 человек. К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации», — сообщили в пресс-службе Курской епархии.





В ходе обстрелов ВСУ были разрушены и сожжены готовящийся к освящению построенный собор, второй Покровский храм, пострадали монашеские корпуса и постройки.





Накануне игумен Питирим рассказал РИА Новости, что главный собор Горнальской обители разбит и сожжен, поврежден еще ряд зданий, но люди не пострадали.