Один человек погиб при эвакуации из обстрелянного монастыря в Курской области

Из обстрелянного Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области эвакуировали 17 человек. Во время эвакуации один человек погиб, пишет ТАСС.
«Настоятель монастыря игумен Питирим (Плаксин) с братией эвакуированы. Спасти удалось 17 человек. К сожалению, один человек погиб в процессе эвакуации», — сообщили в пресс-службе Курской епархии.
В ходе обстрелов ВСУ были разрушены и сожжены готовящийся к освящению построенный собор, второй Покровский храм, пострадали монашеские корпуса и постройки.
Накануне игумен Питирим рассказал РИА Новости, что главный собор Горнальской обители разбит и сожжен, поврежден еще ряд зданий, но люди не пострадали.