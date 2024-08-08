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YouTube перестал работать у россиян на компьютерах
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Сайт в браузере не загружается, система выдает ошибку undefined
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YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

Сайт в браузере не загружается, система выдает ошибку

У российских пользователей видеохостинг YouTube перестал работать в браузере. При переходе на сайт пользователи получают уведомление об отсутствии соединения, пишет РИА Новости. 

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Сайт YouTube в браузере не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые сообщают о «бесконечной» загрузке. Тех, кто смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить соединение.


Сервис «Сбой.РФ» отмечает, что на 11:20 мск насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу YouTube.


Массовый сбой в работе YouTube в браузере был замечен 1 августа. Ранее «Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.

#видеохостинг #сбой #youtube
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