YouTube перестал работать у россиян на компьютерах

Сайт YouTube в браузере не загружается, у части пользователей выдает ошибку, некоторые сообщают о «бесконечной» загрузке. Тех, кто смог зайти на сайт, видеохостинг уведомляет об отсутствии интернета и просит проверить соединение.





Сервис «Сбой.РФ» отмечает, что на 11:20 мск насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу YouTube.





Массовый сбой в работе YouTube в браузере был замечен 1 августа. Ранее «Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у властей нет планов ограничения доступа к платформе в России.