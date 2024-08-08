В Минобороны России сообщили, что потери ВСУ во время боев в Курской области превысили 600 человек

Общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек. Об этом сообщило Минобороны России.





По данным ведомства, в общей сложности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 660 военных, 82 единицы бронетехники (из них — восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения).





В Минобороны указали, что при этом за сутки потери противника составили 400 военных и 32 единицы бронетехники (один танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак».)





Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» совместно с органами ФСБ России продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.





В ведомстве подчеркнули, что продвижения противника в Курской области не было допущено.