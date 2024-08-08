Подоляк: Нападение на Курскую область положительно скажется на мирных переговорах с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что действия украинских военных на приграничных территориях России могут существенно повлиять на будущий переговорный процесс.





Михаил Подоляк выступил в украинском телемарафоне, где сказал, что позитивно на переговоры будут влиять потери РФ территории, людей и техники. А продвижение ВСУ вглубь РФ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к Путину.





Также он отметил, что любой компромисс РФ воспринимает как слабость и готовность стать перед ней на колени. Он уточнил, что РФ сможет сесть за стол переговоров, только если поймет, что война идет не по ее сценарию.





Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.