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Подоляк: Нападение на Курскую область положительно скажется на мирных переговорах с Россией
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Помощник Зеленского объяснил, почему ВСУ атаковали российский регион undefined
Новости

Подоляк: Нападение на Курскую область положительно скажется на мирных переговорах с Россией

Помощник Зеленского объяснил, почему ВСУ атаковали российский регион

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что действия украинских военных на приграничных территориях России могут существенно повлиять на будущий переговорный процесс.


Михаил Подоляк выступил в украинском телемарафоне, где сказал, что позитивно на переговоры будут влиять потери РФ территории, людей и техники. А продвижение ВСУ вглубь РФ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к Путину.


Также он отметил, что любой компромисс РФ воспринимает как слабость и готовность стать перед ней на колени. Он уточнил, что РФ сможет сесть за стол переговоров, только если поймет, что война идет не по ее сценарию.


Боевые действия в Курской области начались утром 6 августа. На следующий день, 7 августа, в регионе был введен режим ЧС. На совещании с президентом глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь российской территории остановлено.

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#подоляк #всу #украина #курская область
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