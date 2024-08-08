Суд оштрафовал Юрия Дудя на 40 тысяч рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом) на 40 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».





Журналист признан виновным в распространении материалов иноагента без соответствующей маркировки.





Неделю назад стало известно, что глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина намерена обратиться в суд с иском против Дудя и дизайнера Артемия Лебедева.





Летом 2022 года суд оштрафовал Дудя за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был признан виновным по части 2 статьи 6.21 КоАП, максимальная санкция которой для физического лица — 200 тысяч рублей. Минюст РФ внес Дудя в реестр СМИ-иноагентов 15 апреля 2022 года.