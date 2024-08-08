Экс-главу Астрахани Полумордвинова и еще двух человек задержали по подозрению в покровительстве за денежное вознаграждение

Там уточнили, что помимо Полумордвинова задержаны его бывший заместитель и начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров.





«Как стало известно, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество», — добавили в пресс-службе губернатора.





Полумордвинов занимал должность главы города с 29 апреля 2022 года. До этого он возглавлял городскую администрацию с марта 2015-го по октябрь 2018 года.





14 июня депутаты гордумы приняли отставку Полумордвинова. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Назар Кучерук.