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Экс-главу Астрахани Полумордвинова и еще двух человек задержали по подозрению в покровительстве за денежное вознаграждение
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Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество, сообщили власти региона undefined
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Экс-главу Астрахани Полумордвинова и еще двух человек задержали по подозрению в покровительстве за денежное вознаграждение

Возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество, сообщили власти региона

Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов и несколько чиновников задержаны правоохранительными органами в Астрахани. Их подозревают в оказании общего покровительства за определенное денежное вознаграждение при выполнении муниципального заказа по осуществлению работ в сфере дорожного хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области.

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Там уточнили, что помимо Полумордвинова задержаны его бывший заместитель и начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, а также директор ООО «Айтиком» Виктор Федоров. 


«Как стало известно, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по покушению на мошенничество», — добавили в пресс-службе губернатора. 


Полумордвинов занимал должность главы города с 29 апреля 2022 года. До этого он возглавлял городскую администрацию с марта 2015-го по октябрь 2018 года. 


14 июня депутаты гордумы приняли отставку Полумордвинова. Он подал заявление об увольнении по собственному желанию. Исполняющим обязанности был назначен его первый заместитель Назар Кучерук. 

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