«Победа будет за нами!»: раненый военкор Поддубный поблагодарил врачей и заявил, что «все будет хорошо»

«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — заявил Поддубный.





Журналист будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Минздраве РФ.





Уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбудил СК РФ.





«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — отмечается в сообщении ведомства.





Официальный представитель ведомства Светлана Петренко добавила, что благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение.





7 августа в СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ. Однако потом ВГТРК опровергла эти сведения.





По данным СМИ, военкора доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — Поддубный получил серьезные ожоги и травму головы.