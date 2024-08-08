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«Победа будет за нами!»: раненый военкор Поддубный поблагодарил врачей и заявил, что «все будет хорошо»
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Журналиста эвакуируют на лечение в Москву Фото: Global Look Press / Kremlin Pool
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«Победа будет за нами!»: раненый военкор Поддубный поблагодарил врачей и заявил, что «все будет хорошо»

Журналиста эвакуируют на лечение в Москву

Фото: Global Look Press / Kremlin Pool

Военный корреспондент Евгений Поддубный пришел в сознание и заявил, что тоже переживает за тех, кто волнуется за него. Он выразил благодарность медикам и подчеркнул, что «мы обязательно победим». Первый комментарий раненого опубликовал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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«Все будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Все хорошо», — заявил Поддубный. 


Журналист будет эвакуирован на лечение в Москву, он в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщили в Минздраве РФ.


Уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста возбудил СК РФ.


«Несмотря на то что представитель СМИ не имел при себе оружия и не принимал участие в боевых действиях, вооруженные формирования Украины определили его как законную цель для нанесения удара», — отмечается в сообщении ведомства.


Официальный представитель ведомства Светлана Петренко добавила, что благодаря оперативным действиям представителей силовых структур корреспондента удалось эвакуировать и доставить в лечебное учреждение.


7 августа в СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ. Однако потом ВГТРК опровергла эти сведения.


По данным СМИ, военкора доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — Поддубный получил серьезные ожоги и травму головы. 

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