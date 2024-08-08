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Медведев заявил, что СВО должна иметь «экстерриториальный характер» и нужно идти «до Одессы, Харькова, Киева и дальше»
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По мнению политика, не следует учитывать «никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины undefined
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Медведев заявил, что СВО должна иметь «экстерриториальный характер» и нужно идти «до Одессы, Харькова, Киева и дальше»

По мнению политика, не следует учитывать «никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины

СВО должна теперь приобрести «открыто экстерриториальный характер» и предусматривать в том числе взятие Киева, заявил заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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Он подчеркнул, что «необходимо извлечь серьезный урок из случившегося» и исполнить то, что начальник Генштаба Валерий Герасимов пообещал президенту России Владимиру Путину — «беспощадно разгромить и уничтожить врага». 


«Есть и еще одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины», — написал Медведев в Telegram-канале. 


Он подчеркнул, что продвигаться нужно «до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше». По мнению политика, «не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ» Украины. 


«Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным», — добавил зампред Совбеза. 


Украинские войска атаковали границу в Курской области 6 августа. Продвижение ВСУ вглубь территории РФ было остановлено, сообщил Генштаб РФ. По данным Герасимова, при попытке наступления в Курской области потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми. Кроме того, Киев потерял 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков, сказал Герасимов.

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