Военкор Евгений Поддубный поступил в Курскую областную больницу, он жив

Военный корреспондент Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он находится в больнице, говорится в заявлении ВГТРК. Как сообщили в эфире телеканала «Россия 24», за несколько часов до инцидента Поддубный прислал им репортаж о ситуации в Курской области.





По данным СМИ, сейчас за жизнь военкора борются врачи. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии — Поддубный получил серьезные ожоги и травму головы.





7 августа в СМИ и Telegram-каналах было распространено сообщение о том, что Поддубный погиб в Курской области в результате атаки FPV-дрона ВСУ.





За несколько часов до этого журналист опубликовал в своем Telegram-канале видео из машины, где съемочная группа перемещалась от точки к точке в Курской области. В ролике он рассказывал об оперативной обстановке в регионе, а также об уничтожении свыше 250 бойцов украинской армии.





Евгений Поддубный — один из самых известных российских военных корреспондентов. Создатель документальных фильмов и спецрепортажей, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, автор и ведущий программы «Война».





В 2018 году военкор получил звание заслуженного журналиста Российской Федерации. Поддубный неоднократно получал специальный приз российской национальной телевизионной премии ТЭФИ, награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», орденами Мужества, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством».